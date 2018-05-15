Путин разделил Минобрнауки на два министерства

15 мая 2018 22:08

Президент России Владимир Путин разделил Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, говорится в указе "О структуре федеральных органов исполнительной власти", который приводит пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Преобразовать министерство образования и науки РФ в министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ", - говорится в документе.

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