Путин разделил Минобрнауки на два министерства

Президент России Владимир Путин разделил Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, говорится в указе "О структуре федеральных органов исполнительной власти", который приводит пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Преобразовать министерство образования и науки РФ в министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ", - говорится в документе.