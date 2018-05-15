Президент России Владимир Путин создал должность первого вице-премьера - министра финансов РФ, следует из опубликованного во вторник указа главы государства "О структуре органов исполнительной власти", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Внести в сводный перечень государственных должностей РФ, утвержденный указом президента РФ от 11 января 1995 года №32 "О государственных должностях Российской Федерации"... следующие изменения: дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: "Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации", - говорится в документе.