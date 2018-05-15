Палестина отозвала посла из Вашингтона

Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос США посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении МИД ПНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Следуя непосредственным указаниям от главы ПНА (Махмуда Аббаса - ред.) министерство иностранных дел объявляет, что отозван посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот. Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим", - говорится в заявлении.

МИД ПНА сообщил, что посол вернётся на родину уже в среду.