КНДР отменила встречу с Южной Кореей
КНДР заявила в среду, что отменяет проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей 16 мая из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, сообщило агентство Рёнхап. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении встречи на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств.
В отдельном материале агентство Рёнхап, в частности, сообщило, что вооруженные силы США и Южной Кореи с 15 апреля проводят в Южной Корее совместные учения "Max Thunder".
В маневрах до их окончания примут участие 1200 американских военнослужащих, истребители F-16 и F-18, а также палубный самолет РЭБ EA-18G. Со стороны Южной Кореи в учениях задействовано 640 солдат, самолеты KF-16, F-15K, F-5E, F-4E, FA-50, а также транспортный самолет C-130-CN-235.
Всего в ходе американо-южнокорейских учений было поднято в воздух около сотни самолетов, сообщает агентство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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