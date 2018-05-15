КНДР отменила встречу с Южной Кореей

КНДР заявила в среду, что отменяет проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей 16 мая из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, сообщило агентство Рёнхап. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении встречи на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств.

В отдельном материале агентство Рёнхап, в частности, сообщило, что вооруженные силы США и Южной Кореи с 15 апреля проводят в Южной Корее совместные учения "Max Thunder".

В маневрах до их окончания примут участие 1200 американских военнослужащих, истребители F-16 и F-18, а также палубный самолет РЭБ EA-18G. Со стороны Южной Кореи в учениях задействовано 640 солдат, самолеты KF-16, F-15K, F-5E, F-4E, FA-50, а также транспортный самолет C-130-CN-235.

Всего в ходе американо-южнокорейских учений было поднято в воздух около сотни самолетов, сообщает агентство.