Эрдоган: История не простит США и Израиль

История не простит США и Израиль, и мир станет свидетелем этого, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя столкновения в секторе Газа, жертвами которых стали десятки палестинцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсуждает Совбез ООН.

"История не простит США и Израиль, мы станем свидетелями этого... Резолюции ООН предусматривают отказ от любых шагов по изменению статуса Иерусалима, гарантированного международными соглашениями", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе своего визита в эту страну. Его цитирует агентство Anadolu.

Он отметил, что предстоящий чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества по ситуации в Палестине, который пройдет в Стамбуле по инициативе Турции, станет очень серьезным сигналом для всего мира. Кроме того, турецкий лидер призвал международное сообщество и ООН незамедлительно перейти к действиям и положить конец насилию в Палестине.

Накануне Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия в секторе Газа - геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Во вторник МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.