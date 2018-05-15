В Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта
В Нидерландах впервые за полвека обнаружили неизвестную картину кисти голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, пишет газета NRC Handelsblad, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эксперты считают, что портрет неизвестного юноши, который, вероятно, называется "Портрет молодого человека", мог быть написан в 1634 году. Также они предполагают, что картина может быть частью диптиха.
По данным издания, данное полотно купил историк искусства и арт-дилер Ян Сикс полтора года назад на аукционе Christie's. Картина обошлась ему в £137 тыс. Во время покупки предполагалось, что полотно написал один из учеников Рембрандта. Впоследствии 15 экспертов подтвердили, что портрет принадлежит кисти самого Рембрандта.
В газете предполагают, что в скором времени картина опять будет выставлена на торги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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