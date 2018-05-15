Фанаты "Спортинга" ворвались на базу клуба и избили футболистов
15 мая 2018 23:43 148
Около пятидесяти фанатов лиссабонского "Спортинга" во вторник вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба, сообщает O Jogo, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Фанаты оскорбляли главного тренера "Спортинга" Жорже Жезуша. Под разнос попали игроки команды Руй Патрисиу, Виллиам Карвалью и Бас Дост. Также фанаты атаковали Родриго Батталью и Йосипа Мишича. В результате нападения фанатов Досту разбили голову.
"Спортинг" после 34 матчей с 78 очками занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая на десять баллов от лидера турнира - "Порту". Добавим, что "Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии, впервые за четыре года став чемпионом. 20 мая "Спортинг" в финале Кубка Португалии сыграет с "Авешем".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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