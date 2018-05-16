В Турции поезд врезался в легковой автомобиль
16 мая 2018 06:34 119
В турецкой провинции Диярбакыр грузовой поезд врезался в легковой автомобиль, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в результате столкновения пострадала женщина, находящаяся в автомобиле. Она была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.
В связи со столкновением начато расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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