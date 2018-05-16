В Турции поезд врезался в легковой автомобиль

В турецкой провинции Диярбакыр грузовой поезд врезался в легковой автомобиль, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в результате столкновения пострадала женщина, находящаяся в автомобиле. Она была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

В связи со столкновением начато расследование.