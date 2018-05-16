В Калифорнии произошел взрыв в больнице: есть жертвы

В медицинском центре американского города Алисо Виехо, штат Калифорния, прогремел взрыва, в результате которого погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Руководитель местного департамента пожарной безопасности Браян Феннеси отметил также, что два человека получили ранения.

Он также сообщил, что полиция выясняет причины взрыва.

"Мы пытаемся понять был ли взрыв случайностью или сработало взрывное устройство", - заявил Феннеси.