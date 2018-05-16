США отказались компенсировать потери при отказе от бизнеса с Ираном

Представители администрации США провели на этой неделе телефонный брифинг для зарубежных послов по ситуации вокруг выхода Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе, рассказал РИА Новости один из послов, который также принял участие в этом мероприятии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам высокопоставленного дипломата, американские чиновники дали ясно понять, что не намерены компенсировать потери тем странам, которые будут вынуждены свернуть свой бизнес с Ираном из-за вторичных санкций США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Собеседник агентства рассказал, что брифинг был организован по телефону. Дипломат отметил, что одним из выступающих с американской стороны был директор политического планирования госдепа США Брайан Хук. По его словам, свое несогласие с высказываниями представителя ведомства высказал посол ЕС в США Дэвид О`Салливан.

Салливан ранее открыто заявлял, что решение США выйти из сделки с Ираном по ядерной программе ставит Европу в очень сложную ситуацию, и трансатлантические отношения проходят через "период турбулентности". Выступая в понедельник в Атлантическом совете в Вашингтоне, он заявил, что хочет развенчать мифы об иранской сделке, которые распространяет Вашингтон.

Один из таких мифов заключается в том, что с Ирана через несколько лет будут сняты ограничения, и страна сможет делать все для разработки ядерного оружия. "Это абсолютная ложь. Согласно сделке Иран обязуется не приобретать и не разработать ядерное оружие. Никогда", - отметил европейский дипломат. Салливан также подчеркнул, что США не предложили никакой заслуживающей доверия альтернативы соглашению с Ираном по ядерной программе.

Источник агентства также рассказал, что один из послов африканских государств отметил, что его страна ведет бизнес с Ираном, имеется много контрактов. На вопрос, будут ли США как-то компенсировать потери за сворачивание бизнеса с этой страной, ему был дан четкий ответ, что нет.

По словам дипломата, под американские санкции не рискуют попасть только те, кто осуществляет транзакции не в долларах. "Это был полезный брифинг. Выступали высокопоставленные представители администрации. Не только из госдепа, но и из минфина. Они демонстрируют свои "мускулы", - резюмировал собеседник агентства.