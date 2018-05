Победительница "Евровидения" предпочла гей-парад поездке в Россию

Победительницу Евровидения израильтянку Нетту Барзилай пригласили приехать в Россию на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ восьмого июня, однако предложение было отклонено. Об этом в своем Facebook написал программный директор российского канала Андрей Разыграев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!" - рассказал Разыграев, добавив с иронией, что "у всех свои ценности".

По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, первое место заняла участница из Израиля Нетта, исполнившая песню Toy. На втором месте - певица из Кипра Элени Фурейре с композицией Fuego. Третье место у австрийца Сезара Сэмпсона, исполнившего песню Nobody But You.

Юлия Самойлова из России, которая выступила с композицией I Won't Break, в финал не вышла.