Американка умерла, отказавшись от лечения рака ради рождения здоровых детей

Жительница США, отказавшаяся от лечения рака ради рождения здоровых близнецов, умерла, сообщается на сайте GoFundMe, где запустили кампанию по сбору средств на помощь больной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 32-летняя Даниэль Дик скончалась 26 апреля - через десять месяцев после рождения близнецов. Осенью 2011 года женщине удалили меланому (рак кожи. - Прим. ред.), после чего в течение пяти лет Даниэль наблюдалась у дерматолога, и рецидива не было. В 2015 году она родила первого ребенка. Во время второй беременности у Даниэль появились странные симптомы: она сильно утомлялась и говорила с трудом. На пятом месяце женщина уже не могла выговорить и отдельную фразу, после чего ее отвезли в больницу, где выяснилось, что у Даниэль были метастазы в мозге и кишечнике, которые впоследствии удалили.

Врачи прогнозировали, что она проживет еще пять лет, если немедленно начнет лечение лучевой терапией, но Даниэль отказалась, поскольку боялась, что это может привести к гибели плода. Лечение началось сразу же после родов в июле, однако болезнь успела сильно распространиться, и спустя десять месяцев женщина умерла.

Страница с кампанией по сбору средств на GoFundMe постоянно обновлялась в течение десяти месяцев. Даниэль хотела донести до людей информацию, что рак кожи нелегко поддается лечению, а сами злокачественные опухоли необходимо выявлять на ранних стадиях.

Меланома является одной из наиболее опасных злокачественных опухолей, которая зачастую стремительно прогрессирует и быстро дает метастазы почти во все органы человека.