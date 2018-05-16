Могерини заявила, что иранская ядерная сделка не нуждается в дополнениях

Соглашение по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем на конкретными практическими решениями. Соглашение достаточно сложное и детализированное, оно не нуждается в изменении или дополнении. Там уже все написано", - сказала она.

"Мы не обсуждаем никаких дополнений в договор", - добавила Могерини.

Восьмого мая Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Такой шаг он сделал сразу после того, как Израиль заявил, что у него есть соответствующие разведданные.

Трамп дал указание немедленно начать восстановление санкций против Ирана. Ограничительные меры будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы. В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США эти санкции выполнять.

Остальные страны - гаранты соглашения решение Трампа осудили, указав на опасные последствия. В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани, заявил, что, в отличие от США, Тегеран всегда выполнял свои обязательства, что подтверждали эксперты Международного агентства по атомной энергии.

Во всех своих десяти отчетах МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по соглашению.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, Соединенных Штатов и ЕС.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД.

