Хаспел обеспечила себе поддержку для назначения на пост директора ЦРУ

Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел фактически обеспечила себе прохождение через сенат после того, как ее поддержал ведущий демократ в комитете по разведке Марк Уорнер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ожидается, комитет сената проголосует по ее кандидатуре в среду. Когда будет голосование полного состава верхней палаты, пока неизвестно.

"Я признаю, что это было трудное решение... Я собираюсь поддержать выдвижение Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Я также уважаю своих коллег, которые приняли обратное решение", - говорится в распространенном во вторник заявлении сенатора.

По его словам, последний год он имел возможность работать с Хаспел, которая занимает должность заместителя директора ЦРУ.

"Она всегда была профессиональной и прямолинейной с комитетом по разведке. Еще важнее то, что я уверен, что она тот человек, который в состоянии возразить президенту, если получит приказ сделать что-то незаконное или аморальное, как возвращение к пыткам", - пояснил Уорнер.

Голос Уорнера стал вторым в комитете со стороны демократов. Ранее в поддержку Хаспел выступил сенатор Джо Манчин. Таким образом, она точно набирает десть голосов из 15 на первом этапе утверждения.

В полном составе сената у республиканцев тоже небольшой перевес. У них 51 место против 47 демократов и еще двух независимых сенаторов. Однако не все республиканцы оказались готовы проголосовать за кандидатуру Хаспел. В частности, не планировал ее поддержать Рэнд Пол. Но это компенсируется тем, что еще как минимум два демократа, кроме Уорнера и Манчина, заявили, что проголосуют за.

Ее выдвижение вызвало немало критики, так как имя Хаспел, которая проработала в управлении в общей сложности 33 года и занимала разные руководящие посты, связывали с пытками. Если комитет сената и потом верхняя палата в полном составе согласуют ее назначение, то Хаспел станет первой женщиной, которая возглавит разведывательное ведомство США.

Ранее сообщалось, что она уже фактически гарантировала себе прохождение первой стадии, так как о ее поддержке объявил ведущий демократ в этом комитете по разведке Марк Уорнер.

Хаспел идет на смену Майку Помпео, который недавно был утвержден на посту госсекретаря. До этого она занимала должность его заместителя в ЦРУ. Их обоих в марте выдвинул президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе в комитете сената США по разведке проходили слушания, на которых рассматривалась кандидатура Хаспел. Заседание несколько раз прерывали протестующие против пыток. Хаспел, которая может стать первой женщиной во главе ЦРУ, является объектом критики правозащитников, которые обвиняют ее в причастности к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. Сама Хаспел во время слушаний в комитете сената заявила, что Центральное разведывательное управление США сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые умеют это делать.

Кроме того, она пообещала, что в случае утверждения не будет возобновлять программу.

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ США начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, является тюрьма Гуантанамо.