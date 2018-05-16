ЕС договорился активизировать связи с Ираном в сфере экономики

Страны ЕС и Иран договорились активизировать контакты на всех уровнях для развития связей в сфере экономики и инициировали экспертные консультации, сообщила по итогам переговоров в Брюсселе по СВПД глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выразили сожаление в связи с решением США о выходе из СВПД и признали, что снятие санкций, связанных с ядерной программой, и нормализация торговых и экономических отношений с Ираном являются основной частью соглашения", - заявила она.

"Мы договорились углубить наш диалог на всех уровнях. Наши эксперты уже сегодня начали работать. Мы договорились начать интенсивные экспертные консультации, которые, как я уже сказала, начались сегодня, с Ираном, с целью достичь практических решений в течение следующих нескольких недель", - сказала Могерини.

По ее словам, речь идет о вопросах поддержания и углубления экономических связей с Ираном, продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами, об эффективных банковских транзакциях, продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта, а также о предоставлении экспортных кредитов.