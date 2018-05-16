В офисе Subaru в Токио прошли обыски

Сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в среду провели обыски в штаб-квартире автоконцерна Subaru в токийском районе Сибуя из-за фальсификации данных о расходе топлива и выбросах вредных газов выпускаемых автомобилей. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе инспекции будет проведен допрос руководства компании, а также проверка соответствующей документации. Это первый раз за всю историю марки, когда в ее главном офисе проходят обыски. В распространенном в среду комментарии Subaru принесла извинения клиентами за доставленные неудобства и пообещала приложить все усилия для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в конце апреля автопроизводитель представил доклад, согласно которому фальсификация данных о расходе топлива и выбросах вредных газов затронула по меньшей мере 900 автомобилей девяти различных моделей. При этом не исключено, что подделка документации проводились систематически с 2002 года на заводе компании в префектуре Гумма.

Скандал вокруг Subaru стал уже третьим по счету для автопроизводителей Японии. В 2016 году компания Mitsubishi признала факт масштабной подделки информации о расходе топлива, которая затронула более 600 тыс. выпущенных машин. В прошлом году другой крупный концерн Nissan сообщил, что на протяжении длительного времени проверку безопасности автомобилей на заводах перед отправкой в дилерские центры осуществляли работники без соответствующей квалификации.