В КНДР назвали условие переговоров с Трампом
Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном, заявил в среду первый замглавы МИД Ким Ге Гван, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, от нас будет позитивный ответ", - приводит заявление замминистра южнокорейское информагентство Ренхап.
По словам Ким Ге Гвана, однако если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне "не будет интереса к такому диалогу".
"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", - заявил министр.
Переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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