В КНДР назвали условие переговоров с Трампом

Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном, заявил в среду первый замглавы МИД Ким Ге Гван, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, от нас будет позитивный ответ", - приводит заявление замминистра южнокорейское информагентство Ренхап.

По словам Ким Ге Гвана, однако если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне "не будет интереса к такому диалогу".

"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", - заявил министр.

Переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре.