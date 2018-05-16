В Японии раскрыта сеть контрабандистов, которые ввезли в страну золото на $44 млн

Токийская полиция раскрыла сеть контрабандистов, которые нелегально ввезли в Японию золото примерно на 4,8 млрд иен (почти $44 млн). Как сообщает в среду информационное агентство Kyodo, по этому делу арестованы семеро подозреваемых, включая профессиональных гангстеров-якудза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, золото ввозилось из Гонконга в ящиках с двойным дном, в которых для вида импортировались стеклянные изделия.

Контрабандисты активно пытаются завозить в Японию золото из соседних стран Азии, где оно стоит существенно дешевле. В июне 2017 года, например, в международном аэропорту Кансай была захвачена нелегальная партия драгоценного металла весом более 100 кг. Ее пытались провезти под одеждой 10 граждан Малайзии.