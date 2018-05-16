Мужчина, вырвавший микрофон у певицы на "Евровидении", пожаловался на избиения - ВИДЕО

Мужчина, который вырвал микрофон у представительницы Британии в финале "Евровидения" сообщил, что его избивали после инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, хулиган пытался сорвать выступление певицы SuRie, но его остановила охрана, после чего участница конкурса продолжила петь.

Как пишет The Sun, мужчина назвался пранкером Dr ACactivism. Он сообщил, что его без всякой жалости избивали 10 минут. Кто именно устроил над ним расправу, он не уточнил. Также мужчина добавил, что ему отказали в праве участвовать в современной истории.

Напомним, "Евровидение" состоялось в субботу в Лиссабоне. Первое место на конкурсе заняла певица из Израиля Нетта.

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