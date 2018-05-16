В Турции могут освободить арестованного лидера оппозиции

В Турции могут освободить арестованного лидера оппозиционной Демократической партии народов (HDP) Селахеддина Демирташа. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что для освобождения Демирташа сегодня адвокаты обратились в Суд по тяжким преступлениям Анкары.

Отметим, что Демирташ был арестованы ранее из-за пропаганды идей террористической организации РПК.

Отметим, что на пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек, от партии "Справедливость" (Adalet Partisi) Веждет Ози, от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции также состоятся и парламентские выборы.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

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