Ловкая кошка виртуозно ушла от своих обидчиков - ВИДЕО

16 мая 2018 10:30

Короткометражный боевик с участием кошек запечатлел житель Таиланда. Кошка, оказавшаяся не в то время и не в том месте, продемонстрировала на камеру свои паркур-способности, уворачиваясь от агрессивно настроенных собратьев, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Ловкая кошка виртуозно ушла от своих обидчиков

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