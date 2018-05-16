Ловкая кошка виртуозно ушла от своих обидчиков - ВИДЕО

Короткометражный боевик с участием кошек запечатлел житель Таиланда. Кошка, оказавшаяся не в то время и не в том месте, продемонстрировала на камеру свои паркур-способности, уворачиваясь от агрессивно настроенных собратьев, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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