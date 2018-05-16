В Афганистане уничтожили около 300 боевиков "Талибан"
Около 300 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы на западе Афганистана, в боях погибли 15 военных и 10 полицейских, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Фарах Абдулу Басира Саланги, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Ранее сообщалось, что во вторник рано утром талибы начали наступление в провинции Фарах, вступив в ожесточенные столкновения с правительственными войсками. Позднее телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша сообщил, что нападавшим не удалось захватить ни одного правительственного здания. Командование миссии НАТО в стране заявило, что бойцы силовых структур Афганистана при поддержке американских ВВС отразили наступление отрядов радикального движения "Талибан".
По данным губернатора провинции, всего в наступлении приняли участие порядка 2 тысяч боевиков.
Саланги добавил, что в ходе боев "погибли 15 военных, 10 полиейских и пять мирных жителей".
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