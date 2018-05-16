Рухнувшая эстакада в Индии убила 16 человек - ВИДЕО

16 мая 2018 11:35

В Индии, как минимум, 16 человек погибли в результате обрушения строящейся эстакады. По непонятным пока причинам покосились опорные столбы, и огромная бетонная плита рухнула на проезжую часть. Под ней оказались несколько автомобилей с водителями и пешеходы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Рухнувшая эстакада в Индии убила 16 человек

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az