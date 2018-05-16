Рухнувшая эстакада в Индии убила 16 человек - ВИДЕО

В Индии, как минимум, 16 человек погибли в результате обрушения строящейся эстакады. По непонятным пока причинам покосились опорные столбы, и огромная бетонная плита рухнула на проезжую часть. Под ней оказались несколько автомобилей с водителями и пешеходы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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