Рухнувшая эстакада в Индии убила 16 человек - ВИДЕО
16 мая 2018 11:35 287
В Индии, как минимум, 16 человек погибли в результате обрушения строящейся эстакады. По непонятным пока причинам покосились опорные столбы, и огромная бетонная плита рухнула на проезжую часть. Под ней оказались несколько автомобилей с водителями и пешеходы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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