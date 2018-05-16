Меркель: Отменять соглашение по атому с Ираном сейчас неправильно

Соглашение по атому с Ираном неидеально, но отменять сделку сейчас неправильно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в германском бундестаге, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это соглашение является всем чем угодно, только не идеальным, но Иран придерживается, по всей информации МАГАТЭ, обязательств в рамках этого соглашения. Это соглашение единогласно утверждено Советом Безопасности ООН, и поэтому мы - Великобритания, Франция и Германия - а также вместе с нами другие члены ЕС считаем неправильным отменять это соглашение в этой ситуации", - сказала Меркель.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook