Меркель: Отменять соглашение по атому с Ираном сейчас неправильно
16 мая 2018 12:04 199
Соглашение по атому с Ираном неидеально, но отменять сделку сейчас неправильно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в германском бундестаге, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это соглашение является всем чем угодно, только не идеальным, но Иран придерживается, по всей информации МАГАТЭ, обязательств в рамках этого соглашения. Это соглашение единогласно утверждено Советом Безопасности ООН, и поэтому мы - Великобритания, Франция и Германия - а также вместе с нами другие члены ЕС считаем неправильным отменять это соглашение в этой ситуации", - сказала Меркель.
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