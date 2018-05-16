Родственники жестоко унизили мальчика в день его рождения - ВИДЕО

В Сети обсуждают видео, которое было снять во время празднования дня рождения маленького мальчика. Родственники подготовили ребенку торт, и, когда радостный именинник собрался его разрезать, жестко разыграли его, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как под звуки традиционной песни "Happy birthday to you" присутствующие стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, а затем вымазали мальчику лицо тортом.

Маленький именинник был шокирован происходящим и даже не постарался защититься.

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