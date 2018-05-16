В США полицейский-армянин попался на связях с мафией

16 мая 2018 12:45

В США по подозрению в предоставлении ложной информации федеральным следователям в собственном доме задержан сотрудник отдела по борьбе с наркотиками полиции Глендейла Джон Балян.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.am, об этом сообщает losangeles.cbslocal.com. Согласно следствию, Балян скрывал свои связи с мексиканской мафией и представителями организованной преступности в Южной Калифорнии. "Он не только знал членов латиноамериканских банд, но и переписывался с ними. Балян также подозревается в том, что заранее информировал бандитов об облавах", - отметили следователи.

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