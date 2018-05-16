Посол Израиля в Анкаре покинул Турцию
Сегодня посол Израиля в Анкаре покинул Турцию, после того как накануне турецкий МИД призвала главу израильского дипломатического представительства покинуть страну. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно данным СМИ, сегодня генконсул Израиля в Анкаре также покинет Турцию.
Отметим, что сегодня Турция призвала генконсула Израиля в Стамбуле покинуть страну.
Отметим, что накануне МИД Турции призвал посла Израиля покинуть страну в связи с обострением ситуация на границе с сектором Газа.
Напомним, что накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.
По словам премьер-министра, Турция резко осуждает действия Израиля, направленные против палестинцев.
Напомним, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстреннее совещание в Стамбуле по вопросу Палестины. Экстренное совещание стран членов ОИС состоится 18 мая текущего года.
Отметим, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты накануне вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 100 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Май 13:43 15 412
-
15 Май 15:50 11 199
-
15 Май 13:17 7 016
-
15 Май 20:01 6 940
-
15 Май 13:55 6 074