Сегодня посол Израиля в Анкаре покинул Турцию, после того как накануне турецкий МИД призвала главу израильского дипломатического представительства покинуть страну. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным СМИ, сегодня генконсул Израиля в Анкаре также покинет Турцию.

Отметим, что сегодня Турция призвала генконсула Израиля в Стамбуле покинуть страну.

Отметим, что накануне МИД Турции призвал посла Израиля покинуть страну в связи с обострением ситуация на границе с сектором Газа.

Напомним, что накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

По словам премьер-министра, Турция резко осуждает действия Израиля, направленные против палестинцев.

Напомним, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстреннее совещание в Стамбуле по вопросу Палестины. Экстренное совещание стран членов ОИС состоится 18 мая текущего года.

Отметим, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты накануне вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 100 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

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