Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing - ВИДЕО

16 мая 2018 13:40

Австралийская авиакомпания Qantas разместила на своем YouTube-канале ролик, на котором электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner. Видео снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Электрокар Tesla Model X P100D оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Питаются они от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Масса машины составляет 2468 килограммов.

Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner - 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн. На борт самолет может принять до 290 пассажиров и 126 тысяч литров топлива. Максимальная скорость лайнера - 956 километров в час.

Ранее глава Tesla Илон Маск в ответ на вопрос, груз какой массы может буксировать кроссовер разместил в своем твиттере видео, где Model X вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az