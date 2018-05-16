Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing - ВИДЕО

Австралийская авиакомпания Qantas разместила на своем YouTube-канале ролик, на котором электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner. Видео снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Электрокар Tesla Model X P100D оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Питаются они от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Масса машины составляет 2468 килограммов.

Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner - 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн. На борт самолет может принять до 290 пассажиров и 126 тысяч литров топлива. Максимальная скорость лайнера - 956 километров в час.

Ранее глава Tesla Илон Маск в ответ на вопрос, груз какой массы может буксировать кроссовер разместил в своем твиттере видео, где Model X вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны.

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