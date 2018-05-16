Глава МИД Турции и госсекретарь США проведут встречу в Вашингтоне

Встреча между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео состоится 4 июня текущего года. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что встреча Чавушоглу и Помпео состоится в Вашингтоне. В рамках встречи ожидается обсуждения ряда региональных вопросов. Отметим, что ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой была обсуждена операция "Оливковая ветвь" и другие вопросы.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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