Новая необычная иллюзия вызвала споры в Сети - ВИДЕО

Аудиозапись, где мужчина произносит имя, которое пользователи слышат по-разному, появилась в Сети, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В коротком аудиоролике мужской голос произносит одно слово, которое сначала слышится как "Янни", но затем превращается в "Лорел". Спор о том, какое все-таки имя произносит голос, один из пользователей сравнил с вирусной фотографией "женского платья раздора", которая появилась в 2015 году. Тогда шло много споров о том, какого же цвета платье - голубого с черным или белого с золотым.

Фокус с "Янни" и "Лорел" объясняется разностью звуковых частот, на которых слышны эти имена. Если "Янни" слышно на высоких частотах, то при добавлении басов оно превращается в "Лорел".

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