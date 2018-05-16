Берлин договорился с европейскими партнерами о сохранении сделки по Ирану, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в среду в германском бундестаге, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы договорились с европейскими партнерами о том, что мы остаемся в этом соглашении. Кроме того, в последние недели и месяцы мы совместно с французами и британцами выступали и боролись в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине, чтобы США остались в этом договоре. Объясню, почему это важно для нас. Это не означает, что мы приветствуем все, что делает Иран. Напротив - баллистическую ракетную программу и крайне нехорошую роль Ирана в Сирии мы по-прежнему считаем неприемлемыми. Но в этом соглашении речь идет банальным образом об одной вещи - наших собственных, непосредственных интересах в области безопасности", - сказал Маас.

Он подчеркнул, что нераспространение ядерного вооружения в мире является внутриполитическим интересом Германии, и поэтому "сейчас мы и без США сделаем все, чтобы это соглашение было сохранено".

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