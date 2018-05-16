Парламент Турции направил письмо Дональду Трампу

Великое национальное собрание (парламент) Турции обратилось с официальным обращением к президенту США Дональду Трампу, пишут в среду турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в обращении парламента страны говорится, что Вашингтон должен принять во внимание беспокойство Турции по поводу лидера террористической организации Фетхуллаха Гюлена и должен осуществить немедленную экстрадицию Гюлена в Турцию.

В сообщении также отметается, что США не должны жертвовать отношениями с Турцией ради Гюлена.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Напомним, что в январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.