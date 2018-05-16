На бывшем полигоне в Удмуртии из-за горящей травы начались взрывы - ВИДЕО

Одиночные взрывы фиксируют на месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачёво в Удмуртии, сообщает МЧС, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Спасатели выехали на место ЧП в удмуртском поселке Пугачёво. Представитель регионального МЧС сообщил, что на закрытой территории бывшего военного арсенала возник природный пожар. Его площадь, по предварительным данным, - 10 га.

Представитель МЧС Удмуртии: "Сухая трава горит на территории бывшего военного арсенала. Имеются единичные подрывы, физику их объяснить не могу".



В администрации поселка сообщили, что детонируют снаряды, не собранные после масштабного пожара на арсенале в 2011 году. И такое происходит уже не в первый раз.



Эдуард Султанов, глава Пугачёвского муниципального образования: "Произошло возгорание травы на технической территории бывшей воинской части, как было в мае 2015 года, три года назад, и пошла одиночная и групповая детонация боеприпасов, которые еще не собрали".



Осколки взрывающихся снарядов не долетают до жилого городка. Власти поселка отмечают, что угрозы жизни людей нет, население оповещают о происходящем по телефонам и с помощью громкоговорителя. Тем не менее уже есть не подтвержденные официально сообщения об эвакуации.

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