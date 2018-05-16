Названа дата встречи совместной комиссии по иранской сделке

Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится 25 мая, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров в Брюсселе заявила, что заседание комиссии пройдет в Вене на следующей неделе на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как передает агентство Tasnim, глава МИД, возвращавшийся из Брюсселя в Тегеран, также подтвердил журналистам, что комиссия продолжит работу в формате "пятерки" без участия представителей США, вышедших из соглашения по иранскому атому.

Зариф добавил, что через неделю после встречи комиссии стороны могут обсудить возникшие вопросы на более высоком уровне.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников - Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.

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