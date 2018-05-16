Врач принес на шоу печень алкоголика, и это вызвало шок - ВИДЕО

Американский доктор Дрю Пински продемонстрировал органы двум близняшкам, которые имеют проблемы с алкоголем. И увиденное их просто потрясло, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Чрезмерное употребление алкоголя зачастую приводит к развитию цирроза, а тот, в свою очередь, к гибели. Печень здорового человека - вишнёвого оттенка, гладкая и мягкая. Больного - серо-коричневого цвета, покрытая рубцами, жёсткая. И самое главное, она не способна выполнять свои основные функции.

"При циррозе токсины не выводятся из вашего организма. Кроме того, у вас может развиться энцефалопатия (заболевание головного мозга. - Прим. Лайфа). Ваша иммунная система не работает нормально...", - говорит Дрю Пински.

Доктор Дрю Пински в рамках шоу "Измени жизнь" пытается помочь людям, у которых проблемы. И данная демонстрация органов должна была повлиять на двух девушек-близняшек, у которых проблемы с алкоголем. Пински удалось добиться отклика: одна из сестёр чуть не расплакалась от ужаса. По словам врача, у женщин риск развития цирроза выше, чем у мужчин.

"Практически у каждой женщины в моей практике, которая пьёт так, как вы, есть алкогольная болезнь печени... И они подвержены риску цирроза", - говорит Дрю Пински.

Как правило, к такому ужасному состоянию печени приводят годы чрезмерного употребления алкоголя. Помимо того, причиной цирроза может стать гепатит С и ожирение.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

