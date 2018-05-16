Известный россйиский политик найден мертвым в Москве

Российский политик Юрий Котлер найден мертвым в доме на Большой Никитской в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным "Газеты.Ru", Котлер был членом экспертного совета партии "Единая России".

Как отмечает телеканал, Юрий Котлер три дня не выходил на связь. По словам источника, Котлер был найден мертвым в доме на Большой Никитской с огнестрельным ранением головы.

Обстоятельства гибели политика пока неизвестны.