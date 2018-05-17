Рядом с Новой Зеландией произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от Новой Зеландии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:22 по времени UTC в 281 километре к юго-западу от небольшого острова Л'Эсперанс, входящего в новозеландский архипелаг Кермадек. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.