Рядом с Новой Зеландией произошло землетрясение магнитудой 5,8
17 мая 2018 03:26 138
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от Новой Зеландии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 17:22 по времени UTC в 281 километре к юго-западу от небольшого острова Л'Эсперанс, входящего в новозеландский архипелаг Кермадек. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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