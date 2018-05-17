Президент Венесуэлы заявил, что готов начать переговоры с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов начать переговоры с США для разрешения накопившихся между странами противоречий. С соответствующим заявлением он выступил в среду на пресс-конференции, сообщило Венесуэльское агентство новостей, пишет ТАСС.

"Я готов к тому, чтобы это разрешилось с достоинством, с уважением, путем диалога, и чтобы со стороны США прекратились нападки на нашу суверенную родину", - сказал Мадуро. По его мнению, политика США в отношении Венесуэлы резко изменилась в худшую сторону при президенте Джордже Буше - младшем, в то время как при его предшественнике Билле Клинтоне "всегда была возможность для диалога".

Ранее глава Боливарианской Республики не раз заявлял о подобном намерении, но оно не находило отклика в Вашингтоне.

В августе 2017 года США ввели новые экономические санкции в отношении Венесуэлы, обосновав их нарушениями прав человека и коррупцией. Американским финансовым институтам запретили совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и государственной нефтяной компанией PDVSA.