В США 5 человек погибли при стрельбе в частном доме - ВИДЕО

В городе Пондер американского штата Техас пять человек погибли при стрельбе в частном доме. Об этом сообщает nbcdfw.com.

Злоумышленник открыл огонь сегодня утром. Он убил несколько человек и ранил еще одного. Пожарные говорят, что им поступало сообщение о краже со взломом в этом доме, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.

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