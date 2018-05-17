В США 5 человек погибли при стрельбе в частном доме - ВИДЕО
17 мая 2018 10:08 221
В городе Пондер американского штата Техас пять человек погибли при стрельбе в частном доме. Об этом сообщает nbcdfw.com.
Злоумышленник открыл огонь сегодня утром. Он убил несколько человек и ранил еще одного. Пожарные говорят, что им поступало сообщение о краже со взломом в этом доме, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
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