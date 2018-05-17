Пес бросился в воду и спас друга - ВИДЕО

17 мая 2018 10:21

В американском штате Аризона пес спас упавшего в бассейн друга, у которого никак не получалось из него выбраться. На видео обратил внимание новостной портал Fox News.

В середине мая собаки Смоки и Ремус остались дома без хозяев. В процессе игры Смоки каким-то образом свалился в бассейн. У него никак не получалось вылезти, пока проходивший мимо Ремус не решил ему помочь. Пес попытался протянуть другу лапу, но тот все равно не сумел выбраться. Тогда Ремус спрыгнул в бассейн и подсадил Смоки, а затем выкарабкался сам, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Хозяева решили посмотреть видеозапись с камеры наблюдения, когда обнаружили, что Смоки промок насквозь. Хозяйка похвалила Ремуса за спасение друга, назвав его "сумасшедшим щенком с золотым сердцем".

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Пес бросился в воду и спас друга

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