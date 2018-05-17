В Австралии прилетевшая "из ниоткуда" бочка пива привела к аварии на дороге - ВИДЕО
На дорогу в пригороде Сиднея вылетела бочка пива и врезалась в автомобиль,свидетельствует видео, выложенное на YouTube-канале ViralHog.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Водитель машины, видеорегистратор которой запечатлел кадры, сообщает, что инцидент произошел утром 15 мая в Уэнтвортвилле. При этом хозяин автомобиля не может понять, как бочка смогла оказаться на шоссе.
"Ехал я себе по М4 в Уэнтвортвилле в 6.11 утра, как откуда ни возьмись появилась бочка пива. Не знаю, откуда она взялась, полиция сейчас занимается расследованием. Машина ударилась очень сильно", - написал водитель.
В конце видео хозяин авто приложил фотографии последствия аварии. Бочка оставила внушительную вмятину на капоте и разбила лобовое стекло.
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