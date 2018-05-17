Люди начали вживлять куски металла в глаза для красоты - ВИДЕО
Нью-Йоркский хирург Эмиль Чинн рассказал о новой операции на глазах, которая стала популярна среди молодых людей. Об этом сообщает Mirror.
Пациенты начали обращаться в клинику Park Avenue Lasek Surgery с просьбой вживить им в глазное яблоко кусочки металла разных форм. По словам перенесших процедуру, процесс проходит безболезненно и занимает пять минут, а реабилитационный период длится три дня, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
"Это чисто косметическая хирургия. Все украшения были разработаны в Голландии около десяти лет назад. Сотни европейцев уже перенесли имплантацию без каких-либо проблем", - рассказал хирург.
Площадь платиновых звезд, сердец и других украшений составляет три на четыре миллиметра, толщина - менее одного миллиметра. Доктор Чинн заявляет, что металл практически никогда не вызывает аллергической реакции и может быть извлечен из глаза в любое время.
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