Сэмюэл Л. Джексон хотел испортить съёмку Сальмы Хайек, но у него не вышло - ВИДЕО

17 мая 2018 14:36

Забавный ролик с известными актёрами появился на сайте Reddit и привёл в восторг пользователей - 103 тысячи лайков меньше чем за сутки. В нём и правда прекрасно всё, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сальма, которой уже ни много ни мало 51 год, по-прежнему способна украсить собой любое видео. Но если к ней присоединяется ещё и жутчайше харизматичный актёр Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Джанго"), то без внимания такой тандем точно не останется. Возможно, артист и хотел испортить Сальме съёмку, но сделал её только лучше.

Темноволосая красавица рассказывает что-то на камеру, сидя на балконе, а на заднем плане делает селфи Сэмюэл и немного растамански пританцовывает. Сцена вышла настолько прекрасной, что пользователи Сети активно излили любовь к актёрам в комментариях.

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Нажмите на видео для просмотра:
Сэмюэл Л. Джексон хотел испортить съёмку Сальмы Хайек, но у него не вышло

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