Свадьба внучки цыганского барона потрясла весь мир - ВИДЕО

Ромы Молдовы празднуют свадьбы с особым шиком - если, конечно, есть деньги. Но даже многое повидавших жителей Бельц впечатлила роскошь, с которой цыганский барон выдал замуж свою 16-летнюю внучку, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.md.

Как сообщается, молодые люди познакомились в интернете, когда Марии было 14 лет. С течением времени привязанность перешла в глубокое чувство, и 19-летний жених по имени Одиссей посетил дом родителей девушки с официальным предложением руки и сердца.

По традициям ромов, жених должен отдать за невесту "выкуп", чтобы доказать серьезность намерений. По вердикту родителей размер выкупа, который доказал бы, что жених достоин их дочери, составил 2 килограмма золота, которые молодой человек должен передать семье невесты.

История сватовства продолжилась традиционным драматическим эпизодом, когда в пасхальную ночь жених украл Марию. Одиссей отвез девушку в свой дом в Рышканах, где она и была благополучно обнаружена взволнованными родственниками два дня спустя.

Свадебное платье для невесты шили вручную в Израиле. Невесте во время церемонии пришлось нелегко, потому что платье вышито стразами от Сваровски и весит более 10 килограммов. Свадьбу сыграли в Бельцах, продолжалась она три дня и можно не сомневаться, что бельчанам этот праздник запомнится надолго.

По Семейному кодексу Республики Молдова, минимальный брачный возраст составляет 18 лет, однако при наличии уважительных причин брачный возраст может быть снижен, но не более чем на два года.

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