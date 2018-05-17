Полицейские эффективно ликвидировали напавшего на школьников грабителя - ВИДЕО

Камера видеонаблюдения, установленная в промышленной районе города Лос-Текес, Венесуэла, запечатлела, как к группе школьников подъехали двое вооруженных молодых людей и начали требовать деньги. К счастью, неподалеку проезжали двое полицейских в штатском. С помощью небольшой порции свинца стражи правопорядка быстро остудили пыл одного из головорезов, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Полицейские получили ранения, а преступник в белой футболке позже скончался в больнице. Школьники не пострадали

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