Полицейские эффективно ликвидировали напавшего на школьников грабителя - ВИДЕО

17 мая 2018 16:10

Камера видеонаблюдения, установленная в промышленной районе города Лос-Текес, Венесуэла, запечатлела, как к группе школьников подъехали двое вооруженных молодых людей и начали требовать деньги. К счастью, неподалеку проезжали двое полицейских в штатском. С помощью небольшой порции свинца стражи правопорядка быстро остудили пыл одного из головорезов, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Полицейские получили ранения, а преступник в белой футболке позже скончался в больнице. Школьники не пострадали

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:

Венесуэльские полицейские эффектно ликвидировали напавшего на школьников грабителя

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az