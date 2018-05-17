Европа поддержит Иран, чтобы сохранить свои интересы в регионе - МНЕНИЕ ИЗ ПАРИЖА

Заявление президента Франции о том, что ЕС намерен обеспечить присутствие своих компаний в Иране, несмотря на решение США по ядерной сделке, говорит о том, что Европа приняла четкое и однозначное решение по сохранению соглашения.

Такое мнение высказал Day.Az французский общественник Вьен Насири.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон, на открытии саммита ЕС -

западные Балканы, заявил о том, что Европа придерживается единой позиции о необходимости построения мира и стабильности в регионе, и что соглашение с Ираном 2015 года является важным элементом этого баланса.

По словам нашего собеседника, Европа делает свой выбор в пользу Ирана, учитывая свои интересы в регионе.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в США, заявлял о том, Франция и США намерены сдерживать Иран на Ближнем Востоке.

"Мы хотим сдержать присутствие Ирана в регионе", - сказал Макрон журналистам на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что после выхода США из ядерного соглашения Иран заявил о намерении в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.

По мнению Вьена Насири месседж из Тегерана был расценен в Европе совершенно объективно, с точки зрения экономической целесообразности.

"Поэтому вполне естественно, что европейцы демонстрируют сейчас единство позиций и политическую волю в этом вопросе, хотя конечно сложно однозначно предполагать то, как развернутся события в дальнейшем. Пока ясно одно, что

Европа четко понимает, что кризис вокруг этой проблемы, и возможное усиление санкционной политики Штатов в отношении Ирана негативно отразится на экономических интересах ряда стран ЕС. В свою очередь Франция как ведущее звено в этом Объединении пытается сделать все возможное ради сохранения собственных интересов в регионе", - пояснил наш собеседник.

Матанат Насибова