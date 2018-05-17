ЕС запретил ввоз мяса и молока для личного пользования

Таможенная служба Литвы информирует, что с целью избежать заражения животных АЧС вступают в силу ограничения на ввоз для личного пользования из третьих стран в зону ЕС продуктов животного происхождения, говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте таможенной службы. В частности запрещен ввоз для личного пользования мяса, молока и продуктов из них, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС. Запрещено ввозить мясо, молоко и молочные продукты. Запрет вступает в силу с целью избежать заражения животных АЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения не касаются таких стран как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария. "На территорию стан ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты", - отмечает ведомство.

По его данным, разрешено ввозить в виде исключения молочные смеси для детей, а также детское питание. Кроме того, разрешено ввозить специальный лечебный корм для домашних животных, если количество ввозимого продукта на одного человека не превышает двух килограммом. Исключением для ввоза в страны ЕС являются продукты, которые до открытия упаковки не должны были содержаться в холодильнике, продукты запакованные в специальные упаковки производителя.

Отмечается, что в страны ЕС разрешается ввозить до двух килограммов меда и медовой продукции, яйца, живых устриц, мидий и улиток, до 20 килограммов рыбной продукции (свежая рыба должна быть выпотрошена, разрешен ввоз сушеной рыбы, соленой, копченой и рыбных консервов). Кроме того, разрешено ввозить до 125 граммов осетровой икры.

АЧС - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.

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