Еврокомиссия подала в суд на шесть европейских государств - ПРИЧИНА

17 мая 2018 19:01

Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за отсутствие шагов для очищения воздуха и сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Комиссия решила подать на Францию, Германию и Великобританию в Суд ЕС за превышение предельно допустимых значений диоксида азота и непринятие надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей", - сообщается в заявлении.

Сообщается также, что "дела Венгрии, Италии и Румынии передаются в суд в связи с постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10".

Еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла подчеркнула, что странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно "последних шансов" за десять лет, чтобы улучшить ситуацию. 

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