КНДР затормозила процесс примирения - ПРИЧИНА

Председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон назвал правительство Южной Кореи "невежественным и некомпетентным", а также не осознающим сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ли Сон Гвон раскритиковал Сеул за участие в совместных с американцами военных учениях, а также за позволение "всякому сброду", который оскорбляет руководство и строй КНДР, выступать в своем парламенте. "Пока не разрешится серьезная ситуация, которая привела к приостановке переговоров [Севера и Юга] на высоком уровне, будет не так легко провести встречу с нынешними "властями" Южной Кореи", - заявил он.

Reuters поясняет, что "сбродом" в Пхеньяне, вероятнее всего, назвали Тхэ Ён Хо - бывшего северокорейского дипломата, работавшего заместителем посла в Лондоне и бежавшего в Южную Корею несколько лет назад. 14 мая он выступал в парламенте страны и назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "нетерпеливым, импульсивным и жестоким".

Ранее Пхеньян сообщил, что может пересмотреть свое участие в саммите КНДР - США на высшем уровне. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. Встреча северокорейского лидера с президентом США Доналдом Трампом должна пройти 12 июня в Сингапуре.

До этого Пхеньян отменил переговоры с Сеулом на высоком уровне, которые должны были состояться 16 мая, из-за военных учений Max Thunder. Южная Корея проводит их совместно с США с 15 апреля. По мнению северокорейских властей, маневры - репетиция вторжения и провокация на фоне потепления межкорейских отношений.

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