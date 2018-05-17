Volkswagen пропустит автосалон в Париже

Компания Volkswagen объявила о том, что в этом году пропустит Парижское моторшоу. Вместо участия в выставке с собственной экспозицией, немецкий производитель намерен организовать во французской столице "различные коммуникационные активности". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После дизельного скандала Volkswagen значительно сократил свое присутствие на традиционных автомобильных выставках. В первую очередь - это связано с минимизацией издержек. Тем не менее, уменьшение количества посетителей и снижение интереса к таким мероприятиям отмечают все производители.

Одной из причин называется развитие беспилотных технологий и подключенных автомобилей. Людей больше привлекают такие выставки, как CES в Лас-Вегасе и Mobile World Congress в Барселоне, где показывают новую электронику и потребительские сервисы.

По предварительной информации, помимо Volkswagen, Парижское моторшоу пропустят Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo.

Ранее стало известно, что Audi решила в 2019 году пропустить Детройтский автосалон. Причиной также называется конкуренция с Выставкой потребительской электроники (CES), хотя производитель уверяет, что пытается оптимизировать сроки презентаций новых моделей.

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